رجاء الله السلمي: هيئة الرياضة حولت رواتب اللاعبين كاملة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب

أوضح الدكتور رجاء الله السلمي، وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام والعلاقات لـ “القناة الرياضية” بمداخلة هاتفية عبر برنامج الديوانية،اليوم، أن الهيئة أودعت راتبي شهري يناير و فبراير لكل الأندية دون تأخير ، وسيتم إيداع راتبي شهري مارس و أبريل خلال الأيام المقبلة.

وقال السلمي:” إذا كانت بعض إدارات الأندية حولت مبالغ الرواتب إلى سداد التزامات أخرى فهذا يعود إلى الأندية نفسها.

وذكر أنه تم تحويل رواتب شهرين كرواتب للاعبي الأندية منذ شهر يناير حتى الآن، وإذا كانت هناك أندية صرفتها في غير الرواتب فهذا شأنها و الأسبوع القادم سيتم إيداع رواتب شهري مارس وإبريل بعد أن تم الإنتهاء من الإجراءات المالية الخاصة بذلك.