الامارات | العنبري: تراجع مستوى الشارقة يتحمّله الجهاز الفني

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: تراجع مستوى الشارقة يتحمّله الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، بتراجع مستوى الفريق في دوري الخليج العربي، مؤكداً أن هذا التراجع يتحمله الجهاز الفني في المقام الأول، وشكر اللاعبين على ما قدموه منذ بداية الموسم، معتبراً أن «الأمتار الأخيرة في المنافسة دائماً تكون صعبة، واللاعبون يبذلون جهوداً كبيرة، لكنّ هناك لاعبين مؤثرين في الفريق قل أداؤهم وعطاؤهم في الملعب، أتمنى أن نكون أقوى، ونحتاج إلى تكاتف الجميع في هذه المرحلة»، مشيراً إلى أنه كان يتمنى نتيجة أفضل أمام دبا في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في الجولة 23 من دوري الخليج العربي، وانتهت بالتعادل 3-3، وأكد أن دخول الفريق للمباراة بشكل غير جيد لم يسعفهم، لافتاً إلى أنه لا يلقي اللوم على اللاعبين، كون أن الضغط على الفريق كبير جداً، مشدداً على أنه متفائل بعدم استمرار النتائج السلبية، وأن الفريق قادر على العودة للانتصارات.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي عقب انتهاء مواجهة الشارقة ودبا: «من المحتمل أن يكون الفريق قد تأثر بحديث الشارع الرياضي، من أن الشارقة حسم الدوري، وفي الوقت نفسه الضغط كبير على الجميع، وهذا طبيعي لابتعاد الفريق عن المنافسة لسنوات طويلة».

وتابع العنبري: «يجب نسيان هذه المباراة سريعاً، والتركيز على المباريات المقبلة التي ستكون صعبة».

وأشار العنبري إلى أن دبا قدم مباراة جيدة، وهو أيضاً في وضع صعب بالدوري.

وقال: «لابد أن نكون في حالة هدوء ونفكر بإيجابية، فما زال الشارقة متصدراً للمسابقة بفارق ست نقاط، ولدي ثقة كبيرة بمجموعة اللاعبين وقدرتهم على حسم اللقب».

الخديم: دبا لن يرفع الراية البيضاء

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أكد مدرب دبا، محمد الخديم، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الشارقة، وكان يستحق أكثر من الخروج متعادلاً، مشدداً على أنه رغم أن فريقه يتذيل ترتيب فرق الدوري برصيد 13 نقطة، إلا أنه لن يرفع الراية البيضاء، مشيراً إلى أنه راضٍ بنسبة 100% عما قدمه لاعبو الفريق في المباراة.

وقال في مؤتمر صحافي: «بدأنا المباراة بشكل جيد وتقدمنا بهدف، لكن الفريق عاني عدم التركيز خلال فترة بسيطة، وتمكنا من العودة إلى المباراة ونجحنا في معادلة النتيجة».

العبدولي: البخيت فقد طقم أسنانه في المباراة

أكد مدير فريق دبا، جمعة العبدولي، أن فريقه ضحية قرارات التحكيم في مباريات كثيرة هذا الموسم، خصوصا تقنية الفيديو «الفار»، مؤكداً أن حكم المباراة ألغى هدفاً صحيحاً لفريقه في المباراة، واحتسب في المقابل ركلة جزاء واضحة لدبا لا تحتاج إلى اللجوء لـ«الفار»، لافتاً إلى أن لاعب الفريق، ياسين البخيت، فقد طقم أسنانه في المباراة، ورغم ذلك أكمل المباراة، معتبراً أنه رغم أن وضع الفريق صعب إلا أن هناك ثلاث مباريات متبقية في الدوري.

وعن قرار طرده في المباراة، قال العبدولي: «لم أرتكب أي خطأ، لكن من حقنا أن نتحدث وأن نعترض دافعاً عن لاعبينا، والتحكيم لم ينصف فريقي».

وشدد العبدولي على أن فريقه سيستمر في المطالبة بنقاط مباراته أمام فريق الإمارات، بسبب إشراك الأخير لاعباً لا تحق له المشاركة في المباراة.