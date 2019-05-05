الامارات | الشارقة لن يحسم الدوري في زعبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة لن يحسم الدوري في زعبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل متصدر الدوري، الشارقة، مسلسل فقدان النقاط، وكانت هذه المرة أمام متذيل ترتيب دوري الخليج العربي، دبا، بالتعادل 2-2 في الجولة 23 من دوري الخليج العربي، ليسجل «الملك» التعادل الثالث على التوالي وسط قلق جمهوره من فقدان اللقب، مع استمرار حاجته لثلاث نقاط فقط من الجولات الثلاث المقبلة لحسم درع الدوري، وعلى الرغم من أن الشارقة حافظ على سجله خالياً من الهزائم، لكنه في الوقت نفسه أصبح ثاني أكثر فريق يحقق تعادلات بثماني مباريات.

التعادل أمام دبا لم يكن الخوف الوحيد من ضياع لقب الدوري، وإنما المشكلة الحقيقية هي المباريات الثلاث المتبقية للفريق، إذ ستكون مواجهات قوية أمام فرق تتطلع إلى الفوز، وستكون مواجهة الجولة المقبلة أمام الوصل في زعبيل، ثم يستقبل الوحدة الباحث عن مركز متقدم يضمن له المشاركة الآسيوية، ويخرج في آخر جولة لمواجهة الإمارات، وهو فريق يصارع الهبوط.

من جانبه، واصل شباب الأهلي الضغط على الشارقة بالفوز على الظفرة بفضل المتألق أحمد خليل، الذي عاد إلى الواجهة بهدفين من كرتين ثابتتين، ما جعل جمهور الفريق يتحسر على الخسارة أمام الوحدة في الجولة 21، ولولاها لكان الفريق يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن الشارقة، ما كان سيزيد إثارة الجولات المتبقية، ثقة لاعبي الشارقة واقتراب الحلم بالتتويج والإنجاز أضاعا على الفريق الكثير من النقاط، لكن بشكل عام «الملك» يستحق اللقب، كونه الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في 23 مباراة، وهو رقم كبير.

فريق الإمارات أنقذ نفسه في هذه الجولة بتحقيق فوز صعب على منافسة المباشر الفجيرة في ملعبه، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط في فترة صعبة من البطولة، وإذا نجح في خطف نتيجة إيجابية أمام الجزيرة بالجولة القادمة، فقد يضمن البقاء، ونجح النصر في إيقاف زحف بني ياس نحو المربع الذهبي، وحصد ثلاث نقاط جديدة، ليصل إلى المركز الثامن متفوقاً على الوصل الذي واصل نتائجه الإيجابية أيضاً، وثأر من فريق عجمان بالفوز عليه في ملعبه.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في حال فريق الشارقة، بسؤال على «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ثلاثة تعادلات متتالية تقلق جمهور الشارقة على لقب دوري الخليج العربي وثلاث نقاط تفصل الفريق عن لقب غائب منذ 23 عاماً.. كيف ترى الجولات الثلاث القادمة الصعبة لمتصدر البطولة مع اقتراب شباب الأهلي في النقاط؟ وتم رصد ثلاث إجابات، هي: الحسم في زعبيل، مفاجأة من شباب الأهلي، الحسم في الجولة الأخيرة.

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وتوقعت النسبة الكبرى من المشاركين في التصويت، الذين وصل عددهم إلى 520 مشاركاً، أن يكون حسم الدوري في الجولة الأخيرة بنسبة 35%، مقابل 34% توقعوا أن تكون هناك مفاجأة من فريق شباب الأهلي، والنسبة الأقل (31%) توقعوا عدم قدرة الشارقة على حسم اللقب في الجولة القادمة بزعبيل أمام الوصل.

وقال مدير فريق النصر السابق والمحلل الرياضي، خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت الإثارة في دورينا وهذا ما كنّا نطمح إليه، سواء كان ذلك في الصدارة أو أيضاً في صراع البقاء، في الصدارة أكيد مقابلات الشارقة صعبة ولا تقل صعوبة مقابلات شباب الأهلي، حيث يقابل الشارقة الوصل والوحدة والإمارات، بينما يقابل شباب الأهلي النصر وبني ياس والفجيرة، وكل هذه الفرق لديها الرغبة بالفوز».

وأضاف: «الشارقة هو الفريق الأفضل هذا الموسم بصدارته وعدم خسارته، لكنه يعاني ضغوطاً، وهذا يتطلب تعريف اللاعبين بطبيعة الضغوط في مثل هذا التوقيت والتغلب عليها، وأعتقد أن اللاعبين مدركون لهذا الوضع، ولا يحتاجون مثل هذه الاجتماعات وزيادة الضغوط، والأفضل جلوس اللاعبين مع بعض بصورة أكبر وأخذ الثقة أكثر».

وتابع: «فنياً يجب وضع أكثر من سيناريو في أسلوب اللعب، لأنه من خلال متابعتي للشارقة أصبح الفريق يستقبل أهدافاً سهلة مع وجود أخطاء بالثلث الأخير، أما شباب الأهلي فيلعب دون ضغوط لأنه بطل كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وأصبح أكثر ثقة مع المدرب المحنك أروابارينا».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق بعد الجولة 23، يرجى الضغط على هذا الرابط.