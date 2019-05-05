الامارات | أحمد خليل: هدف ميسي في ليفربول ألهمني أمام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل: هدف ميسي في ليفربول ألهمني أمام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب شباب الأهلي، أحمد خليل، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 23 من دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني في مرمى ليفربول الإنجليزي الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، كان مصدر إلهام لـ«الغزال الأسمر» عندما أحرز هدفين من ركلتين حرتين في مرمى الظفرة.

وتحدث خليل في تصريحات صحافية، عن ردة فعله في مقطع فيديو، تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مبدياً اعجابه وانبهاره بالهدف الذي أحرزه ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة في الحارس البرازيلي أليسون بيكر، وقال: «صراحة الهدف الذي جاء بطريقة رائعة من مسافة بعيدة جداً، ورغم الإمكانات العالية لحارس ليفربول فإن مهارة ميسي تفوقت، وأحرز هدفاً جميلاً، وبالنسبة لرد فعلي، ذلك أمر طبيعي، عندما يرى الشخص هدفاً رائعاً، خصوصاً أن أغلب من شاهد المسافة البعيدة للركلة الحرة لم يتوقع أن تدخل المرمى. وهذا الهدف ألهمني في لقاء الظفرة».

وأكد خليل أنه يحرص دوماً على متابعة طرق تسديد الركلات الحرة، وقال: «بالتأكيد أحرص على التعلم من اللاعبين الكبار، وأتابع طرق تسديد الركلات الحرة، وأنا سعيد بإحرازي هدفين في مرمى الظفرة، وتكرار الهدف الذي أحرزته في الظفرة أيضاً في نهائي الكأس».

وأبدى «الغزال الأسمر» سعادته بالعودة إلى التهديف في المباريات الماضية، وقال: «سعيد بإحرازي للأهداف، ومساهمتي في انتصارات الفريق، لكن رغم ذلك أرى أنني لم أقدم أفضل ما لدي، ويجب أن أجتهد بصورة أكبر حتى أعود إلى مكانتي الطبيعية».

أما بالنسبة إلى الفوز الذي حققه شباب الأهلي وأهميته قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، فقال: «حصلنا على ثلاث نقاط مهمة جداً، لأنه كان هناك تخوف من عدم فوزنا وظهورنا بمستوى غير جيد، وأن يحدث استرخاء في أداء اللاعبين، بعد الفوز على الظفرة في نهائي الكأس، ولكن أرى أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، واستغللنا الأخطاء، وحققنا الأهم وهو الفوز، إذ نسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة».

وأشار خليل إلى أن شباب الأهلي سيتمسك بالمنافسة على لقب دوري الخليج العربي، رغم اقتراب الشارقة من درع الدوري، وقال: «نعلم بصعوبة اللحاق بالشارقة في صدارة لائحة الترتيب، ولكن يجب أن نؤدي واجبنا، وأن نحقق الفوز في المباريات الثلاث المتبقية، ونرى ماذا سيحدث في المباريات التي سيخوضها فريق الشارقة».

ويتصدر الشارقة بـ53 نقطة، مقابل 47 لشباب الأهلي، قبل ثلاث جولات من ختام الموسم الجاري.

Advertisements

رازوفيتش: شباب الأهلي يستحق الفوز

أكد مدرب الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، أن شباب الأهلي يستحق الفوز، رغم الأداء القوي الذي قدمه فريقه، وعودته في المباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول، متوجهاً بالشكر إلى لاعبي الظفرة على الجهد الكبير الذي بذلوه.

وقال رازوفيتش في مؤتمر صحافي، إن الظفرة تأثر بغياب سبعة لاعبين أساسيين، ورغم ذلك قدم الفريق مباراة قوية، لافتاً إلى أن التركيز في المباريات الثلاث المتبقية على تحقيق نتائج جيدة يسهم في إنهاء الموسم بشكل جيد.

أروابارينا: أداء خليل أفضل من هدفيه

أشاد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بأداء أحمد خليل مع الفريق أمام الظفرة، مؤكداً أن المستوى الذي ظهر به «الغزال الأسمر»، أهم بالنسبة للمدرب من الهدفين اللذين أحرزهما خليل. وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي، إن طريقة لعب خليل وتحركاته داخل الملعب كانت جيدة جداً، إلى جانب صناعته للفرص لزملائه، مثلما صنع الهدف الثاني ومرر كرة جميلة إلى عبدالعزيز هيكل، كما أن خليل يقوم بجهد كبير داخل الملعب. وأضاف: «بالتأكيد سعيد بإحرازه هدفين من ركلتين حرتين، ونحن نتدرب على ذلك خلال التدريبات، وإحراز الأهداف من الركلات الثابتة موهبة في المقام الأول من اللاعبين، ويتميز بها لدينا أحمد خليل، والأرجنتيني ماورو دياز».

شباب الأهلي استفاد من تعادل دبا مع الشارقة المتصدر، ليقلص الفارق مع «الملك» إلى ست نقاط فقط قبل ثلاث جولات من ختام الدوري.

شباب الأهلي يلتقي في آخر مبارياته بالدوري فرق النصر وبني ياس والفجيرة.