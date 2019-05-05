الامارات | 4 لاعبين من الشارقة مرشحون لجائزة أفضل أجنبي في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين من الشارقة مرشحون لجائزة أفضل أجنبي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت لجنة دوري المحترفين، أمس، عن القوائم الأولية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي لثماني فئات مختلفة، سيبدأ التصويت على المرشحين في كل فئة اعتباراً من اليوم حتى 10 الجاري، على أن يتم الإعلان عن أفضل ثلاثة مرشحين عن كل فئة في 11 الجاري، ثم الإعلان النهائي عن الفائزين خلال حفل توزيع جائزة دوري الخليج العربي، الذي يقام مساء الجمعة 17 الجاري في فندق مينا السلام بدبي.

وكان لافتاً غياب لاعبي العين عن فئة أفضل لاعب إماراتي، والتي اقتصرت المنافسة فيها على نجوم الجزيرة (علي مبخوت وخلفان مبارك)، والشارقة (شاهين عبدالرحمن وسيف راشد وماجد سرور)، وشباب الأهلي (أحمد خليل وماجد حسن)، ويوسف جابر من بني ياس، وسهيل المنصوري من الظفرة، ويعقوب البلوشي من اتحاد كلباء.

أما في جائزة أفضل لاعب أجنبي، فقد ترشح لها أربعة لاعبين من الشارقة، هم: الأوزبكي أوتابيك شوكوروف، والبرازيليان إيغور كورونادو وويلتون سواريز، وكذلك لاعب الرأس الأخضر ريان منديز، ولاعبان من الوحدة هما الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، والبرازيلي ليوناردو. أيضاً ينافس فيها، مهاجم النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، وتسوكاسا شيوتاني من العين، وبيدرو كوندي من بني ياس، وبالاس جوجاك من اتحاد كلباء.

وتضم القائمة الخاصة بجائزة القائد لأفضل مدرب خمسة مدربين، هم: عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، كورنسلاف يورشيتش مدرب بني ياس، فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، وأيمن الرمادي مدرب عجمان.

وفي جائزة الفتى الذهبي (أفضل لاعب واعد من مواليد 1998 فما فوق)، يتنافس علي صالح من الوصل، خليفة مبارك من الجزيرة، ماجد عبدالله وطحنون الزعابي ومنصور الحربي من الوحدة، محمد خلفان من العين، سعود عبدالرزاق وعبدالعزيز سالم الكعبي من شباب الأهلي، ماجد راشد وعيسى العتيبة من اتحاد كلباء.

أما في ما يتعلق بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، فقد انحصر الصراع بين خمسة حراس، هم: خالد عيسى من العين، محمد الشامسي من الوحدة، عادل الحوسني من الشارقة، علي الحوسني من عجمان، وفهد الظنحاني من بني ياس.

وجاء اختيار المرشحين في هذه الفئات الخمس من قبل لجنة الاختيار المكونة من: عبدالحميد المستكي، إسماعيل راشد، عبدالرحمن محمد، ماجد العويس، سبيت خاطر، علي سعيد الكعبي، عامر عبدالله، خالد بيومي.

وقامت اللجنة باختيار المرشحين لمرحلة التصويت من القائمة المبدئية المقدمة من شركة سبورت رادار، الشريك الإحصائي للجنة دوري المحترفين، والمبنية على المعلومات الفنية والإحصائية في دوري الخليج العربي، وكذلك التقييم الفني للمرشحين من خلال أعضاء اللجنة.

أما جائزة أفضل منصة رقمية رياضية تم استحداثها هذا العام، فقد ترشحت لها 12 منصة. وبخصوص المرشحين لجائزتي أفضل لاعب من اختيار الجماهير، وهدف الموسم، فسيتم تحديدهم بناء على اختيار الجماهير عبر الحسابات الرسمية للجنة دوري المحترفين على مواقع التواصل الاجتماعي بين الخامس والثامن الجاري.

يذكر أن جوائز الدوري تضم فئتين، الأولى حسب التصويت، وتشمل الفئات الست التي تم الإعلان عن مرشحيها، بالإضافة إلى فئتين باختيار الجماهير، فيما تعتمد الفئة الثانية من الجوائز على الإحصاءات، وتشمل: فريق الأحلام، الحذاء الذهبي، الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي، ثم جائزة تراخيص الأندية والمحتوى الإلكتروني.

وسيتم التصويت عبر موقع الجائزة www.awards.agleague.ae، بمشاركة خبراء في كرة القدم، الأندية (كابتن ومدرب الفريق)، الإعلام والجماهير من خلال اختيار أفضل خمسة مرشحين عن كل فئة.

• 4 جوائز ينافس فيها الشارقة هذا الموسم، تشمل أفضل مدرب، ولاعب إماراتي، وأجنبي، وأفضل حارس.

أفضل لاعب إماراتي

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الشارقة: شاهين عبدالرحمن وسيف راشد وماجد سرور.

الجزيرة: علي مبخوت وخلفان مبارك.

شباب الأهلي: أحمد خليل وماجد حسن.

بني ياس: يوسف جابر.

الظفرة: سهيل المنصوري.

كلباء: يعقوب البلوشي.

أفضل أجنبي

الشارقة: شوكوروف وكورونادو وسواريز وريان منديز.

الوحدة: سيبستيان تيغالي وليوناردو.

النصر: ألفارو نيغريدو.

العين: تسوكاشا شيوتاني.

بني ياس: بيدرو كوندي.

كلباء: بالاس جوجاك.