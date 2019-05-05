الامارات | المهيري: الجميع فائز بنجاح عرس «القفال 29»

شكرا لقرائتكم خبر عن المهيري: الجميع فائز بنجاح عرس «القفال 29» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الـ29، أحمد المهيري، إن «السباق التراثي الكبير المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، مر في أجواء طيبة».

وأكد أن الجميع فائز بنجاح عرس سباق القفال، وهنأ في تصريحات صحافية، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على نجاح سفنه في السباق، بعد أن حقق «الشقي 96» اللقب، في حين أحرز

«زيوريخ 120» المركز الثاني، وحل «غازي 103» رابعاً، بينما عاد المركز الخامس إلى «الوصف 87».

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ووجه المهيري الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الحدث، على الدعم الكبير والمباشر والاهتمام المستمر بالسباق.

وقال المهيري إن «فرحة النواخذة والملاك والبحارة زادت بعد نهاية السباق، وحضور سموّ الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وتشريفه لحفل توزيع الجوائز والميداليات، حيث تحوّلت ساحة الاحتفالات في شاطئ أم سقيم إلى عرس احتفالي مميز، جمع أهل البحر مع اللجان المنظمة والمعاونة». وحرص المهيري على الإشادة كثيراً بدور الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إنجاح الحدث الكبير.

وحقق طاقم السفينة «الشقي 96» إنجازاً كبيراً بعد تحقيق اللقب، ووضع اسمه في نادي الكبار ضمن 17 بطلاً رسموا لوحة الإنجاز.