الامارات | طالبة تدخل في نوبة بكاء بسبب حصولها على برونزية المبارزة في «الأولمبياد المدرسي»

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تدخل في نوبة بكاء بسبب حصولها على برونزية المبارزة في «الأولمبياد المدرسي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت الطالبة في مدرسة فاطمة بنت مبارك بمنطقة أبوظبي التعليمية، ملك اليماني، في نوبة بكاء، بعد حصولها على المركز الثالث في منافسات المبارزة «الفلوريه» للفتيات، أول من أمس، ضمن النسخة السابعة من الأولمبياد المدرسي، وذلك بسبب رغبتها في الفوز بالمركز الأول والحصول على الذهبية.

وأكدت ملك أنها حزينة جداً على ضياع المركز الأول، وقالت

لـ«الإمارات اليوم»: «استعديت جيداً لبطولة الأولمبياد المدرسي»، لافتة إلى أنها كانت تطمح إلى الحصول على المركز الأول، لكن غياب التوفيق عنها جعلها تتراجع إلى الثالث.

وأضافت: «المستوى الذي ظهرت به خلال التدريبات التي سبقت البطولة كان يؤهلني للفوز بالمركز الأول، لكن رغم ذلك أتوجه بالتهنئة إلى زميلتي نوف النقبي على حصولها على الذهبية، وسأعمل من الآن استعداداً للنسخة المقبلة حتى أفوز بالمركز الأول».

وأشادت ملك بفكرة الأولمبياد المدرسي، مؤكدة أنها تساعد الطلاب والطالبات على تطوير أنفسهم في المجال الرياضي، وخوض المنافسات في الألعاب بشكل رسمي وتنافسي، إلى جانب خوض التدريبات، بما يسهم في تطوير مستوياتهم، واكتشاف المواهب التي تحتاج إلى الرعاية والتطوير.

Advertisements

من جهة أخرى، فازت نوف النقبي، من مدرسة سهيلة بمنطقة رأس الخيمة بذهبية مسابقة الفلوريه، التي جرت منافساتها على صالة أسماء بنت النعمان في دبي، بعدما تفوقت على لاعبة مدرسة الماسة بمنطقة الفجيرة مريم سليمان، التي نالت الفضية، وجاءت عائشة الشحي، من مدرسة سهيلة بمنطقة رأس الخيمة، ثالثة أيضاً.

حضر المنافسات وتوّج الفائزات، عضو المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي مدير إدارة الصحة واللياقة البدنية في وزارة التربية والتعليم، عائشة الصيري، والأمين العام لاتحاد الرياضة المدرسية، أحمد عبدالرحمن، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية، محمد بن درويش، ومدير مراكز تدريب الأولمبياد المدرسي في أبوظبي، عبدالله الطنيجي، وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية الوطنية.

الطنيجي: البرنامج يحتاج لإعادة نظر

قال مدير مراكز الأولمبياد في أبوظبي، عبدالله الطنيجي: «رغم أن مستوى الطلاب والطالبات في الأولمبياد المدرسي يتطور في كل نسخة، لكن البرنامج يحتاج إلى إعادة نظر، لأن المخرجات قليلة جداً، ولابد من التطوير بحيث يكون لدينا أبطال أولمبيين في السنوات الخمس المقبلة».

وأضاف في تصريحات صحافية: «يجب أن تكون هناك محاسبة حتى نعمل على تطوير الأداء، ويجب أن تحاسب الاتحادات المعنية بالألعاب الفردية المعتمدة في الأولمبياد في ما يتعلق بدورها في صقل مستوى الخامات التي أفرزها الأولمبياد».