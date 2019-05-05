الامارات | غاريدو: كل من يرتدي شعار العين مطالب بمضاعفة الجهود

شكرا لقرائتكم خبر عن غاريدو: كل من يرتدي شعار العين مطالب بمضاعفة الجهود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتمع مدرب فريق العين الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمن فيهم الثنائي الموقوف بقرار مجلس الإدارة البرازيلي كايو، والبرتغالي روبين روبيرو، وذلك على هامش الحصة التدريبية أول من أمس، وكان محور الحديث عن التحديات التي تنتظر الزعيم، خاصة المواجهة المصيرية أمام الهلال السعودي غداً في أبطال آسيا.

وشدد غاريدو خلال حديثه للاعبين، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لنادي العين، على أهمية تجاوز الظروف التي ارتبطت بالمرحلة الماضية، وقال: كل من يرتدي شعار الفريق، فهو مطالب بمضاعفة الجهود، وتقديم كل ما يمكن أن يخدم النادي، لرد التقدير للإدارة على توفير الاحتياجات للاعبين، كما أن على الجماهير مساندة الفريق في جميع الظروف. يذكر أن غاريدو قاد العين في 12 مباراة، ولم يحقق إلا انتصارين فقط.

ويختتم العين، اليوم، تحضيراته على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيدفع بها في مباراة الهلال. يذكر أن العين يحتل المركز الأخير بنقطتين، وأي خسارة تعني الإقصاء من دور المجموعة، في حين أن الفوز يبقي على أمل التأهل حتى الجولة الأخيرة.

ويغيب عن العين في مباراة الهلال، الياباني توكاسا شيوتاني، بداعي الإيقاف، والمهاجم جمال بداعي الإصابة، كما سيستمر غياب محمد عبدالرحمن ومحمد فايز ومحمد أحمد للإصابة أيضاً.