الامارات | ظهور أبطال جدد في «محاربي الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أبطال جدد في «محاربي الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرزت منافسات النسخة السادسة من بطولة «محاربي الإمارات»، التي أقيمت أول من أمس، في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي، عن أبطال جدد في 11 نزالاً عالمياً، وعلى ثلاثة أحزمة. وشهد المنافسات سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وفي أبرز النتائج تألق السوري طارق سليمان، الذي هزم حامل اللقب أولي طمسون، وتوّج ببطولة وزن الخفيف الثقيل بالاستسلام، كما واصل الفلبيني رونلادو دي احتفاظه باللقب، وفاز على الكازخستاني إستانوف ضمن وزن الريشة، أما التونسي أمين أيوب، فقد حسم وزن المتوسط لمصلحته بعدما فاز على اللبناني أحمد اللبنان باستسلام الخصم.

وبالنسبة لممثل الإمارات، أحمد الدرمكي، فقد خسر في نزال وزن الريشة أمام المصري عزوز أنور.