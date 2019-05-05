الامارات | الوصل ينهي احتكار النصر لدوري تنس الطاولة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل ينهي احتكار النصر لدوري تنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل اتحاد كرة الطاولة بختام دوري الرجال، أول من أمس، على صالة راشد بن مكتوم بنادي الوصل، إذ توج «الإمبراطور» بطلاً لدوري الرجال لتنس الطاولة لموسم 2018- 2019، لينهي احتكار النصر للقب، الذي استمر على مدار 15 موسماً على التوالي، بداية من 2003- 2004، بينما حلّ «العميد» ثانياً وشباب الأهلي ثالثاً.

في المقابل، فاز النصر بلقب دوري الأشبال، وحلّ الشارقة ثانياً، وشباب الأهلي في المركز الثالث، وفي منافسات الناشئين توج الشارقة بطلاً والوصل وصيفاً والنصر ثالثاً، فيما نال شباب الأهلي لقب دوري الشباب والنصر ثانياً والوصل ثالثاً.

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وقال لاعب الوصل، جاسم اللنجاوي، في تصريحات صحافية، إن «انتزاع درع الدوري تتويج لجهود الفريق لموسم كامل»، وأضاف «أهدي البطولة إلى قيادة النادي والشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للنادي، إذ إن فرحتنا مختلفة، خصوصاً أن اللقب جاء بعد غياب سنوات طويلة، وفي ظل منافسة قوية أمام النصر وشباب الأهلي، وغيرهما من الفرق التي تضم مجموعة من العناصر المميزة»، لافتاً إلى أن اللقب يمثل خطوة أولى في طريق عودة «الإمبراطور» للألقاب.

الوصل أنهى سيطرة النصر على لقب دوري تنس الطاولة، التي استمرت 15 موسماً.