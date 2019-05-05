الامارات | سليمان: الطائرة في تحسّن بعد مشاركة مواليد الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان: الطائرة في تحسّن بعد مشاركة مواليد الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، عبدالعزيز سليمان، إن قرار الجمعية العمومية الأخير بالإبقاء على لاعب أجنبي واحد لكل فريق في الموسم المقبل، ورفض مقترح زيادة عددهم، جاء لمصلحة المنتخبات الوطنية.

واعتبر في جانب آخر، خلال حديثه لـ«الإمارات اليوم»، أن «تطبيق قرار الاستعانة باللاعبين من مواليد الدولة والمقيمين، أسهم في تحسن مستوى اللعبة»، وقال سليمان: «الإبقاء على لاعب أجنبي واحد لكل فريق سيصبّ في مصلحة المنتخبات، في ظل الاستفادة من تطبيق قرار الاستعانة بمواليد الدولة والمقيمين، وقد رأينا بالفعل ارتفاع المستوى تدريجياً منذ تطبيق القرار في الموسم الحالي، خصوصاً في مسابقات الناشئين والشباب، ونأمل أن يرتفع كذلك في مسابقات الكبار التي لم ترتقِ بعد لما نأمله».

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واعتبر عبدالعزيز سليمان أن تتويج شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة كان مستحقاً، بعد أن قدم الفريق مستوى مميزاً أمام العين، في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة نادي الجزيرة، وحسمها شباب الأهلي بنتيجة 3-صفر. وأضاف: «استحق شباب الأهلي الفوز بعد أن قدم مباراة كبيرة، واستطاع تعويض خسارة الدوري أمام العين أيضاً، وكان الفريق يحتاج إلى الفوز بهذه البطولة، وكذلك نهنئ العين على الأداء الجيد في المباراة، وفوزه ببطولة الدوري هذا الموسم، وهو فريق متميز وأدى موسماً جيداً».

وأكد من جانبه نجم فريق شباب الأهلي، الجزائري محمد شيخة، أنه مستعد لتجديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في حال أراد النادي ذلك، مؤكداً تلقيه عروضاً عدة من أندية أخرى داخل الدولة وخارجها، لكن الأولوية ستبقى لشباب الأهلي.

وانتقل شيخة إلى شباب الأهلي قادماً من بجاية الجزائري لموسم واحد، وأسهم بقوة في فوز شباب الأهلي بالكأس، وكان أفضل لاعبي فريقه طوال المباراة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «استطعنا تعويض خسارة لقب الدوري، وقدم اللاعبون أداء رائعا، ورغم أنها البطولة الوحيدة لنا هذا لموسم، إلا أنها بطولة غالية ».