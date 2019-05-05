الامارات | الوحدة كامل العدد أمام لوكوموتيف

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة كامل العدد أمام لوكوموتيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي الوحدة تدريبه الأساسي، اليوم، استعداداً لملاقاة لوكوموتيف الأوزبكي، في العاشرة مساء بعد غد، على استاد آل نهيان في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويحتاج الوحدة إلى نقطة واحدة من المباراة من أجل التأهل لدور الـ16، في ظل احتلاله المركز الأول للمجموعة برصيد تسع نقاط، بعد فوزه الأخير على الريان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الرابعة يوم 22 أبريل الماضي.

وقال المدير الفني للوحدة، تين كات، في مؤتمر صحافي عقب مباراة العنابي والجزيرة في الجولة 23 من الدوري، إن فريقه سيخوض المباراة مكتمل الصفوف، بعد خلو قائمة الفريق من الإصابات والإيقافات، باستثناء لاعب الوسط، يحيى الغساني، الذي سيغيب عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

كان فريق الوحدة قد استأنف تدريباته، أمس، بعد راحة منحها المدير الفني، تين كات، للاعبين بعد مباراة الجزيرة، يوم الخميس الماضي، في الجولة 23 لمنافسات دوري الخليج العربي، التي انتهت بفوز الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وصعوده إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

Advertisements

ومن المنتظر أن يركز تين كات، خلال مران اليوم، على خطة اللعب التي سيؤدي بها المباراة، واختيار التشكيل الأنسب الذي سيبدأ به اللقاء، في ضوء جاهزية اللاعبين البدنية والفنية.

ويختتم الوحدة تدريباته على استاد آل نهيان، مساء غد، وسيتم التركيز خلاله على وضع اللمسات الأخيرة لخطة المباراة، وإعلان التشكيل الأساسي وقائمة البدلاء بعد المران مباشرة.

من جانب آخر تصل اليوم بعثة فريق لوكوموتيف.