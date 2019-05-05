شكرا لقرائتكم خبر عن قطار لايبزيج يتوقف في محطة «ماينتس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقف ماينتس سلسلة انتصارات ضيفه لايبزيج بعدما أسقطه في فخ التعادل 3-3 في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من الدورى الألمانى لكرة القدم.

وكان لايبزيج حقق سلسلة من 8 انتصارات على التوالى في مختلف المسابقات، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من تحقيق ما عجز عنه العديد من الأندية في المراحل السابقة.

وسجل لوكاس كلوسترمان (20 و32) وتيمو فيرنر (49) أهداف لايبزيج، والنمساوى كريم أونيسيو (43) والفرنسيان موسى نياكاتى (67) وجان فيليب ماتيتا (83) أهداف ماينتس.

وخاض لايبزيج اللقاء أمام ماينتس وعينه على اللقاء المرتقب في المرحلة المقبلة أمام المتصدر الحالى بايرن ميونيخ، الذي يلتقيه مجددا بعد أسبوعين في المباراة النهائية لكأس ألمانيا في 25 مايو الجارى على الملعب الأوليمبى في برلين.

وسيكون لايبزيج الذي حجز بطاقته إلى مسابقة دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، أمام موعد تاريخى للفوز بالكأس المحلية للمرة الأولى في تاريخه، فيما يأمل مدربه رالف رانجنيك أن يحرز لقب المسابقة للمرة الثانية في مسيرته بعد أولى مع شالكه عام 2011. ورفع لايبزيج رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، مقابل 37 نقطة لماينتس في المركز الثانى عشر.

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واستحوذ أصحاب الأرض على الكرة في الشوط الأول، إلا أن الشراسة التهديفية كانت لصالح الضيوف الذين ترجموا تسديدتين بين الخشبات الثلاث إلى هدفين بفضل المدافع كلوسترمان، بداية بعد تمريرة من تيمو فيرنر وتسديدة بالقدم اليمنى داخل المنطقة إلى أسفل الزاوية اليسرى (20)، وبسيناريو مكرر من الممرر فيرنر والمسدد كلوسترمان إلى وسط مرمى الحارس فلوريان مولر (32).

ونجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بفضل تمريرة من دانى لاتزا وتسديدة من المهاجم أونيسيو بقدمه اليسرى داخل المنطقة إلى أسفل الزاوية اليسرى (43).

وأضاف لايبزيج هدفه الثالث مع بداية الشوط الثانى عبر المتألق فيرنر بتسديدة من داخل المنطقة (49)، رافعا رصيده إلى 16 هدفا هذا الموسم.

واستعاد ماينتس بصيص الأمل بعدما مرر لاتزا من ركنية كرة وصلت إلى المدافع نياكاتى فأودعها المرمى (67). قبل أن يخطف أصحاب الأرض نقطة التعادل بعد تسديدة بالقدم اليمنى من المهاجم ماتيتا (83).

ويلعب السبت بايرن ميونيخ مع هانوفر متذيل الترتيب، ووصيفه بوروسيا دورتموند مع فيردر بريمن، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع هوفنهايم، وهرتا برلين مع شتوتجارت، وفولفسبورج مع نورمبرج.

وتُختتم المرحلة، الأحد، فيلعب شالكه مع أوجسبورج، وفرايبورج مع فورتونا دوسلدورف، وباير ليفركوزن مع إينتراخت فرانكفورت.