شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيليا مهدد بعدم المشاركة أوروبيًا الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مرسيليا إهدار النقاط في سعيه لحجز مركز مؤهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ستراسبوج 1-1 في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وابتعد مرسيليا أكثر عن المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة «يوروبا ليج» الموسم المقبل، حيث بات يتخلف بفارق أربع نقاط عن سانت إتيان الذي يلاقى موناكو في عقر داره، الأحد، وفي حال فوزه سيرتفع الفارق إلى 7 نقاط. كما بات مهددا بخسارة مركزه الخامس في حال فوز مونبلييه (54) على أميان، الأحد.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 55 نقطة في الخامس مقابل 46 نقطة لستراسبورج في المركز التاسع.

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وكان ستراسبورج، الذي لم يفز في مبارياته الخمس الأخيرة في الدورى، حسم مشاركته في «يوروبا ليج» بفوزه بكأس الرابطة على حساب جانجان، على أن يبدأ مشواره من الدور التمهيدى الثانى، فيما حسم رين البطاقة الثانية بفوزه بالكأس المحلية بإسقاطه باريس سان جيرمان، حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة بركلات الترجيح.

واعتقد الفريق المتوسطى أنه قام بالأصعب عندما افتتح التسجيل بواسطة فالير جرمان من تسديدة من خارج منطقة الجزاء (47)، لكن أصحاب الأرض فرضوا التعادل بفضل كينى لالا بعد فاصل استعراضى من حارس مرسيليا، ستيف مانداندا، الذي صد بداية ركلة جزاء سددها جوناس مارتن بعد خطأ من عادل رامى على المهاجم لودوفيك أجورك، لتصل الكرة إلى أدريان توماسون سددها برأسه وصدها الحارس مرة جديدة، قبل أن يفشل في المحاولة الثالثة «الثابتة» أمام لالا (65).

وتتابع مباريات المرحلة، السبت، فيلعب باريس سان جيرمان مع نيس، ورينس مع نيم، وبوردو مع أنجيه، وجانجان مع كاين.

وتُختتم، اليوم، بلقاءات نانت مع ديجون، وتولوز مع رين، وليون مع ليل.