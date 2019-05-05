شكرا لقرائتكم مرتضى منصور قبل مواجهة الزمالك والنجم: ربنا يبعد عننا السحرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الجماهير بالدعاء للاعبي الفريق الأبيض قبل مواحهة النجم الساحلي قائلا :" ادعوا ربنا يبعد عننا السحرة". ووجه رئيس الزمالك رسالة إلى اللاعبين خلال تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور قائلا: "إن يتحلوا بالتركيز الكامل وتحقيق نتيجة إيجابية والصعود للمباراة النهائية". Advertisements ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلى اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساء على الملعب الأولمبي بسوسة فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور قبل مواجهة الزمالك والنجم: ربنا يبعد عننا السحرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.