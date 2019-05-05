شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يعفي خليل جلال من رئاسة لجنة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم السبت، إعفاء خليل جلال، رئيس لجنة الحكام من منصبه، على أن يتم التعاقد مع خبير دولي في الفترة القادمة.
وأعفي خليل جلال، بحسب بيان الاتحاد بعد أن أدلى بتصريحات إعلامية عقب نهائي كأس الملك، خالف فيها نظام التصريحات الإعلامية، كما أنه تحدث لوسائل الإعلام دون موافقة مسبقة من إدارة الاتحاد إلى جانب نقله معلومات غير دقيقة.
وأضاف البيان: يتفاض مجلس إدارة الاتحاد لإتمام التعاقد مع خبير دولي لتولي رئاسة اللجنة، حيث سيعلن عن ذلك خلال الأيام المقبلة.
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