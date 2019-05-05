شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول لجهاز المنتخب: محمد صلاح بخير وإصابته بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، اتصالا بمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزي للاطمئنان عليه عقب تعرضه لإصابة قوية أمام نيوكاسل الانجليزي اليوم بالدوري الإنجليزي . ولم يرد محمد صلاح علي اتصال مدير المنتخب نظرا لتواجده في الملعب ، وهو ما دفع طبيب المنتخب للتواصل مع الفريق الطبي في ليفربول للاطمئنان علي اللاعب الدولي وتلقي طبيب المنتخب رسالة تفيد بأن اللاعب بخير وإصابته بسيطة وانه شاهد باقي المباراة من داخل غرفة خلع الملابس بعد خروجه وانه سيخضع لاشعة وفحوصات غدا للاطمئنان عليه بشكل اكبر وتحديد موقفه من مباراة الثلاثاء امام برشلونة بدوري الأبطال .

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