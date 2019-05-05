شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4/ 5/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، السبت الموافق 4/ 5/ 2019 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، إكرامى وجيرالدو وياسر إبراهيم فى قائمة الأهلى لمواجهة النجوم، والزمالك بـ"الأزرق" والنجم الساحلى بـ"الأحمر" فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية.

إكرامى وجيرالدو وياسر إبراهيم فى قائمة الأهلى لمواجهة النجوم

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا اليوم السبت، استعدادا لمواجهة النجوم غدا الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 29 ببطولة الدوري.

الزمالك بـ"الأزرق" والنجم الساحلى بـ"الأحمر" فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم من النجم الساحلى التونسى على ارتداء أبناء ميت عقبة الزى الأزرق، وحارس المرمى الزى الأخضر، فيما يرتدى الفريق التونسى الزى الأحمر والشورت الأبيض، ويرتدى حارس المرمى الزى الأصفر.

بالفاتحة وحديث جروس .. الزمالك يبدأ المران الأخير قبل موقعة سوسة

عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسه مع لاعبي الفريق، قبل بداية التدريبات الجماعية المقامة حاليًا، على الملعب الاولمبي بسوسة، الذى سيحتضن مواجهة النجم الساحلى.

الزمالك بطلا لدوري السوبر لكرة السلة بعد الفوز على الجزيرة 87 - 66

توج فريق الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري لكرة السلة "السوبر"، بعد فوزه على الجزيرة، في المباراة الفاصلة 87-66 التي جرت بين الفريقين مساء السبت بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

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أبدى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رفضه ضم رمضان صبحى لاعب الأهلى لقائمة الفراعنة استعدادًا لبطولة امم افريقيا 2019 التي ستقام فى مصر.

الأهلي يتحفظ على رحيل باسم علي في الصيف

تحفظ مسئولو الأهلى على فكرة رحيل باسم علي ظهير أيمن الفريق، رغم عدم مشاركة اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الأحمر فى الموسم الأخير، وتري إدارة الأهلى أن باسم علي قدم أدائاً جيداً فور حصول على الفرصة مع الفريق مؤخراً.

الزمالك يضاعف المكافآت لعبور النجم الساحلى فى الكونفدرالية

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مضاعفة المكافأة الموجودة فى لائحة الفريق، لتحفيز اللاعبين من أجل تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين غدًا الأحد، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب، بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا، ورفض رئيس القلعة البيضاء تحديد قيمة المكافأة حتى لا ينشغل اللاعبين بأمور مادية.

المنتخب الأوليمبي يسافر ثانى أيام عيد الفطر لمواجهة أوزباكستان

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على السفر إلى أوزباكستان ثانى أيام عيد الفطر لمواجهتها ودياً يومي 9 و 11 يونيو المقبل.

الإسماعيلى يستبعد المحمدى وصادق من موقعة كأس مصر

استدعى الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى 20 لاعباً للسفر إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا الأحد باستاد المقاولون العرب، فى دور الــ8 بكأس مصر.

قائمة الإسماعيلى غاب عنها مجموعة من اللاعبين، على رأسهم الثنائى باهر المحمدى ومحمد صادق لعدم اكتمال جاهزيتهما.