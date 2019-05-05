شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يكثف اتصالاته للإطمئنان على إصابة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافير أجيرى، اتصالاتهم بالدولى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، من أجل الإطمئنان على الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته أمام نيوكاسل يونايتد فى ضمن مباريات الجولة 37 فى الدورى الإنجليزى.

تعرض محمد صلاح لإصابة قوية بعد اصطدامه بحارس المرمى خلال مواجهة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد، التى جمعتهما على ملعب "سانت جيمس بارك"، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى للفراعنة للسعى من أجل الإطمئنان على اللاعب، خاصة وأن بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة فى مصر ستنطلق فى الفترة من 19 يونيو حتى 21 يوليو.

وكانت صحيفة "صن" الإنجليزية كشفت أن إصابة محمد صلاح ترتكز فى الرأس وأن الفريق الطبى لنادى ليفربول قام بنقل اللاعب إلى المستشفى لفحصه طبيا والتأكد من حجم الإصابة.