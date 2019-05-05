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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، السبت الموافق 4/ 5/ 2019 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء أهم 7 منهم، إكرامى وجيرالدو وياسر إبراهيم فى قائمة الأهلى لمواجهة النجوم، والزمالك بـ"الأزرق" والنجم الساحلى بـ"الأحمر" فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية. إكرامى وجيرالدو وياسر إبراهيم فى قائمة الأهلى لمواجهة النجوم أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا اليوم السبت، استعدادا لمواجهة النجوم غدا الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 29 ببطولة الدوري. الزمالك بـ"الأزرق" والنجم الساحلى بـ"الأحمر" فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية اتفق مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم من النجم الساحلى التونسى على ارتداء أبناء ميت عقبة الزى الأزرق، وحارس المرمى الزى الأخضر، فيما يرتدى الفريق التونسى الزى الأحمر والشورت الأبيض، ويرتدى حارس المرمى الزى الأصفر. Advertisements بالفاتحة وحديث جروس .. الزمالك يبدأ المران الأخير قبل موقعة سوسة عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسه مع لاعبي الفريق، قبل بداية التدريبات الجماعية المقامة حاليًا، على الملعب الاولمبي بسوسة، الذى سيحتضن مواجهة النجم الساحلى. الزمالك بطلا لدوري السوبر لكرة السلة بعد الفوز على الجزيرة 87 - 66 توج فريق الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري لكرة السلة "السوبر"، بعد فوزه على الجزيرة، في المباراة الفاصلة 87-66 التي جرت بين الفريقين مساء السبت بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر. الإسماعيلى يستبعد المحمدى وصادق من موقعة كأس مصر استدعى الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى 20 لاعباً للسفر إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا الأحد باستاد المقاولون العرب، فى دور الــ8 بكأس مصر. قائمة الإسماعيلى غاب عنها مجموعة من اللاعبين، على رأسهم الثنائى باهر المحمدى ومحمد صادق لعدم اكتمال جاهزيتهما.

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