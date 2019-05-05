شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، أخر تدريباته مساء اليوم، السبت على الملعب الاولمبي بسوسة، الذى سيحتضن مواجهة النجم الساحلى.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي غدا الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية، حيث فاز الأبيض فى الذهاب ببرج العرب بهدف نظيف سجله كهربا.

وعقد جروس جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران تحدث خلالها حول أهمية اللقاء وتحقيق نتيجة ايجابية، وطالبهم بالتركيز طوال الـ 90 دقيقة، وعدم الانشغال بالجماهير التى ستتواجد في المدرجات لمؤازرة فريق النجم، كما قام اللاعبين والجهاز الفنى بقراءة سورة الفاتحة وتعهدوا على الفوز بالمباراة والصعود للنهائى ومن ثم تحقيق اللقب.

وانطلق المران بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، الأولى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام، والثانية تحت إشراف أمير عزمي، لتقوم كل مجموعه بتدريب بدنى قوى، ثم تمرير الكرة بالأيدى "كرة طائرة" وسط أجواء من الحماس والاثارة بين اللاعبين.

وسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة فقط من التدريبات، ثم تم غلقه وفرض حالة من السرية من أجل تمكن الجهاز الفنى للفارس الأبيض من تنفيذ بعض الخطط التكتيكية والجمل التى من المفترض تنفيذها خلال شوطى المباراة.



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