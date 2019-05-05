شكرا لقرائتكم خبر عن "دموعك غالية علينا".. دعوات بعد إصابة محمد صلاح من مشاهير الكرة والفن والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

توقفت قلوب المصريين مع الدقيقة 72 والتى سقطت فيها النجم المصرى محمد صلاح على الأرض، حيث تعرضه لإصابة قوية على مستوى الرأس بعد اصطدامه مع حارس فريق نيوكاسل، فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3-2، التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وجذبت إصابة محمد صلاح، اهتمام العديد من نجوم كرة القدم وأهل الفن الذين تقدموا بخالص الدعوات من أجل سلامة النجم المصري وأن تكون إصابة محمد صلاح بسيطة.

غرد رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى، قائلاً :"ألف سلامة يا صلاح"، وكتب أحمد حمودى، لاعب الأهلى، قائلاً:"ألف سلامة عليك يا عالمى إن شاء الله بسيطة دموعك غالية علينا"، وكتب أحمد عادل، حارس مرمى مصر المقاصة، قائلاً:" سلامتك يا صلاح".

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رمضان صبحى



أحمد عادل أحمد عادل



أحمد حمودى أحمد حمودى

قال أيمن يونس، نجم الزمالك السابق:" قلقانين علي صلاح ..بس خير بإذن الله...ليفربول يفوز والبرق(صلاح) يصعق نيو كاسيل القوي جدا بالهدف الثاني الجميل بتحرك ساحر و ذكي ولمسه رهيبه ...فوز مهم ولكن إصابه صلاح وجع قلبنا ..خير".



أيمن يونس وكتب الفنان يوسف الشريف :"ألف سلامه عليك يا ابو مكه ...إن شاء الله تبقى بسيطه..ربنا يطمنّا عليك"، وكتب الإعلامى رامى رضوان:" ربنا يقويك ويقومك بالسلامة ويطمنا عليك يا ابو مكة يا غالي على ملاين الطف يارب".

يوسف الشريف

رامى رضوان

وتعرض النجم المصرى محمد صلاح لإصابة قوية على مستوى الرأس، بعد اصطدامه مع حارس فريق نيوكاسل، ليخرج النجم المصرى من الملعب على النقالة، وسط تصفيق حار من جماهير الفريقين، بالدقيقة 72 من زمن اللقاء، ويحل بدلا منه المهاجم البلجيكي أوريجى.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عدم نقل النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول إلى المستشفى، عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة نيوكاسل، التى انتهت منذ قليل، وأن صلاح بقى فى غرفة خلع ملابس ليفربول رفقة الطاقم الطبى للفريق، وهو ما يعطى مؤشرا بأن إصابة الفرعون المصرى ليست خطيرة.