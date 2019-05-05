شكرا لقرائتكم خبر عن قلوب المصريين تتوقف مع إصابة محمد صلاح.. تغريدات تطالب بتقرير طبى من ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الحزن والقلق بين مستخدمى موقع تويتر، عقب إصابة النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول فى مباراة فريقه أمام نيوكاسل والتى انتهت بنتيجة 3-2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

توقفت قلوب المصريين الدقيقة رقم 72 والتى أصيب فيها محمد صلاح، وسقط على أرض الملعب، ومطالب لمعرفة الحالة الصحية، غرد محمد درويش :" للأسف شهر مايو شهر اللعنة علي محمد صلاح أو الموسم السنوي لإصابة نجمنا الكبير.. يارب هون علي صلاح وتكون إصابة خفيفة ويرجعنا بسرعة"، وأضاف إسلام مجدى :"ألف سلامة على صلاح، أتمنى تكون خفيفة ومتبعدهوش بأي شكل عن اللي باقي في الموسم، لسه كان بيتكلم عن تعبه وقت إصابة الموسم اللي فات، ربنا يسترها عليه".

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تساؤلات عن إصابة محمد صلاح

وغرد حسن ، قائلاً:"لعنه شهر مايو على صلاح الغوا كاس الامم بقي كدة خلاص ملوش لازمه ما هو لازم يتصاب قبل كل بطولة سبحان الله..سلامتك يابني"، وقالت سماح :" ربنا يستر علي صلاح ويقوم لينا بألف خير وسلامة وياريت حد يطمن عليه".



إصابة محمد صلاح إصابة محمد صلاح

وتعرض النجم المصرى محمد صلاح لإصابة قوية على مستوى الرأس، بعد اصطدامه مع حارس فريق نيوكاسل، ليخرج النجم المصرى من الملعب على النقالة، وسط تصفيق حار من جماهير الفريقين، بالدقيقة 72 من زمن اللقاء، ويحل بدلا منه المهاجم البلجيكي أوريجى.