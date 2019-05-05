نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 0-2 في الدوري الأسباني لكرة القدم

نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اونلاين بدون تقطيع yalla shoot برشلونة وسيلتا فيغو، في غياب أبرز نجومه يحل برشلونة المتوج مؤخراً بلقب الليغا الإسبانية لهذا الموسم ضيفاً ثقيلاً على سيلتا فيغو على ملعب الأخير في الدوري الإسباني

وينطلق توقيت مشاهدة برشلونة اليوم ضد سياتا فيجو في الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وهي المباراة التي يترقبها الملايين من عشاق البرسا في الوطن العربي لمشاهدة بعض الأسماء الجديدة التي يرجح أن يدفع بها فالفيردي خلال مباراة الفريق اليوم أمام سيلتا فيغو، ويمكن للجميع مشاهدة برشلونة وسيلتا فيغو بالتعليق العربي عبر قناة bein sport اتش دي 3 للمشتركين.

برشلونة وسيلتا فيغو يلا شوت بث مباشر بدون تقطيع، ويأتي برشلونة بعد فوز كبير على ليفربول الإنجليزي في كامب نو بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويحاول الفريق الكتالوني تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي بعد عام 2009 تحت قيادة جوارديولا، و2015 تحت قيادة إنريكي المدير الفني الحالي للمنتخب الإسباني.

نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو