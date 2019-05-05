كتب علي الزيني ابتعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بصدارة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا في شباك نيوكاسل، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات البريميرليج، بعدما تلقى عرضية متقنة من أرنولد، استقبلها بتسديدة مباشرة في الشباك، ليعزز صدارة الهدافين، وحسم الريدز المواجهة لصالحهم بثلاثة أهداف لهدفين، ليرتقي إلى صدارة الترتيب مؤقتًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يواجه ليستر سيتي بعد غدً الإثنين في...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد هدف صلاح.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.