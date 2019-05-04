انت الان تتابع تفاصيل خبر حسم لقب الدوري الكويتي يتأجل للجولة الأخيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 11:49 مساءً - تأجّل حسم لقب الدوري الكويتي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، بعد خسارة "نادي الكويت" وفوز مطارده المباشر القادسية، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ17.

وفشلَ "الكويت" في إعلان نفسه بطلاً لـ"دوري فيفا"، بسقوطه أمام مضيفه الجهراء بهدف نظيف أحرزه إبراهيم العتيبي.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، سحق القادسية نظيره السالمية برباعية بيضاء، في المباراة التي أقيمت على استاد "محمد الحمد".

بعد شوطٍ أول سلبي، كشّر القادسية عن أنيابه بأربعة أهداف حملت توقيع يوسف ناصر وأحمد الرياحي (ثنائية)، وعبد الله ماوي، في الدقائق الـ46 والـ52 والـ64 والـ76.

بتلك النتيجتين يواصل "الكويت" تصدُّره جدول الترتيب بـ39 نقطة، متفوقاً بـ3 نقاط على القادسية، في حين توقَّف رصيد السالمية عند 33 نقطة بالمركز الثالث، ووصل الجهراء إلى 15 نقطة بالمركز السابع.

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وفي مباراة ثالثة، حقق "العربي" فوزاً كبيراً على مضيفه "كاظمة"، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها استاد "الصداقة والسلام".

تقدَّم "الأخضر" بهدفين عن طريق حسين الموسوي في الدقيقتين الـ29 والـ33، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وعاد الموسوي لزيارة شباك "كاظمة"، موقِّعاً على "الهاتريك" بالدقيقة الـ82، لكن "كاظمة" قلَّص الفارق بهدف شرفي أحرزه مشاري العازمي من ركلة الجزاء، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بهذه النتيجة وصل رصيد "العربي" إلى 27 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، يليه "كاظمة" صاحب المركز الخامس بنقطتين أقل.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة من "دوري فيفا" تقام الخميس المقبل، حيث يطمح الكويت إلى الاحتفاظ بلقبه للمرة الثالثة توالياً والـ15 في تاريخه، ليصبح على بُعد لقبين من القادسية الأكثر تتويجاً بالدوري الكويتي بـ17 لقباً.