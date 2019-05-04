انت الان تتابع تفاصيل خبر ليفربول يستعيد صدارة إنجلترا.. و"صلاح" يخرج باكياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 11:49 مساءً - تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة قوية في مباراة فوز فريقه ليفربول على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جرى مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغادر "صلاح" أرضية "المستطيل الأخضر" في الدقيقة الـ72، بعدما تيقن الجهاز الفني والطبي لليفربول عدم قدرة اللاعب على استكمال المباراة، حيث حّل البلجيكي ديفوك أوريجي بديلاً له.

وأتت إصابة نجم الكرة المصرية على إثر كرة مشتركة مع الحارس السلوفاكي مارتين دوبرافكا، ليغادر اللاعب أرضية الميدان، وسط تشجيع كبير من جماهير الفريقين.

وقبل خروجه، سجّل صلاح هدفاً رافعاً رصيده إلى 22 هدفاً، معززاً وضعه في قائمة هدّافي "البريميرليغ"، بفارق هدفين عن زميله السنغالي ساديو ماني والأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

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وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، وضع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، "الريدز" في المقدمة برأسية في الدقيقة الـ13، لكن الغاني كريستيان أتسو عدل الكفة للضيوف في الدقيقة الـ20.

وأحرز صلاح الهدف الثاني، ثم عاد نيوكاسل في النتيجة للمرة الثانية في المباراة عن طريق الفنزويلي سولومون روندون بالدقيقة الـ54، لكن أوريجي منح "الريدز" النقاط كاملة، قبل 4 دقائق من صافرة النهاية.

بهذه النتيجة، انتزع ليفربول صدارة "البريميرليغ" برصيد 94 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يلعب مساء الاثنين أمام ليستر سيتي في ختام الجولة، فيما تجمّد رصيد نيوكاسل عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

وشهدت الجولة هبوط كارديف سيتي رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى عقب خسارته على أرضه ووسط جماهيره أمام كريستال بالاس (2-3)، ليلحق بفريق فولهام وهيديرسفيلد تاون.