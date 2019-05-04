انت الان تتابع تفاصيل خبر تصريح يُكلف رئيس حكام السعودية منصبه.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 11:49 مساءً - أعفى الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس لجنة الحكام خليل جلال من منصبه السبت، عقب إدلاء الأخير بتصريح إعلامي أحدث ضجة كبيرة على هامش نهائي كأس ملك السعودية، الذي عرف فوز التعاون باللقب على حساب اتحاد جدة.

وقال الاتحاد السعودي للعبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن قرار الإعفاء جاء لمخالفة جلال "نظام التصريحات الإعلامية وحديثه لوسائل الاعلام دون موافقة مسبقة من إدارة الاتحاد إلى جانب نقل معلومات غير دقيقة".

وأشار إلى أنه شرع في "التفاوض للتعاقد مع خبير تحكيمي دولي لتولي رئاسة اللجنة"، لافتاً إلى أن القرار المرتقب سيتم إعلانه خلال الأيام القليلة الماضية.

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وكان "جلال" قد تحدث بإسهاب عن تفاصيل جلب الحكام لإدارة المباريات، مؤكداً أنه يتم إعطائهم "معلومات عن الفرق ونجومها"، في تصريحات فهم منها "حماية الأندية الكبيرة والتساهل مع بعض اللاعبين البارزين فوق المستطيل الأخضر".

ولاقت تصريحات المسؤول السعودي المقال انتقادات لاذعة من النقاد والإعلاميين الرياضيين، موضحين أن الفيفا "لا ينبه الحكام عن ظروف المباريات؛ حتى تتحقق العدالة".

وخليل جلال (48 عاماً)، حكم سعودي سابق تم ترشيحه ضمن قائمة أفضل 50 حكم في العالم عام 2008 من قبل الفيفا، وأدار سابقاً افتتاح أولمبياد بكين 2008 بين البرازيل وبلجيكا، وافتتاح كأس العالم للأندية 2006 بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.