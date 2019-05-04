انت الان تتابع محمد صلاح يتعرض لإصابة خطيرة أمام نيوكاسل (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م

محمدصلاح

تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفريول، إلى إصابة قوية، خلال مواجهة الريدز ونظيره نيوكاسل، والتي تقام حاليًا على ملعب استاد سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتشير النتيجة الآن إلى تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، سجل للريدز محمد صلاح وفان دايم، فيما سجل لأصحاب الأرض كريستيان أتسو، وخوسيه سولومون روندون، وهو ما يزيد من صعوبة رجال يورجن كلوب في مواصلة المنافسة على لقب البريميرليج، بعد فقدان نقطتين في صراع المنافسة.

وفي الدقيقة 70، سقط محمد صلاح أرضًا، بعدما اصطدم بجسد مارتن دوبرافكا، حارس مرمى فريق نيوكاسل، الذي خرج من مرماه من أجل التعامل مع كرة عالية، وطلب صلاح تدخل الجهاز الطبي، الذي دخل إلى أرض الملعب، في محاولة لإسعاف الفرعون المصري، الذي غادر الملعب محمولًا على نقالة. وتعد هذه الإصابة الثانية القوية والخطيرة