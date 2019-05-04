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الدوري الإنجليزي الأقرب لخطف نجم بايرن ميونيخ!

في الوقت الذي يستعد فيه خاميس رودريغيز إلى طي صفحة تجربته الكروية مع بايرن ميونيخ، تتصارع عدة أندية إنجليزية على النجم الكولومبي، الذي يأمل في نفض الغبار عن نفسه واستعادة بريقه المعهود قريبا في عالم الساحرة المستديرة.

كما كان مُتوقعاً، وصلت قصة خاميس رودريغيز مع فريق بايرن ميونيخ إلى فصلها الأخير، فقد حسم النادي البافاري قبل أيام قراره بعدم شراء عقد النجم الكولومبي، الذي يستعد لحزم حقائبه وحط الرحال في واحد من أقوى الدوريات الكروية في العالم، حسب تقارير صحفية مُتطابقة.

وأشار موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد وتشيلسي، دخلا في منافسة شرسة من أجل الظفر بخدمات نجم بايرن ميونيخ خاميس رودريغيز في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تُسيل موهبة صاحب القدم اليسرى الساحرة لُعاب "الشياطين الحمر" و"البلوز" على حد سواء.

ويأمل مانشستر يونايتد في تعزيز كتيبته الكروية بعدة لاعبين من الطراز العالي، إذ يمكن لخاميس رودريغيز أن يُعطي الإضافة اللازمة للفريق الإنجليزي العريق، بفضل لمساته الفنية الساحرة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز فوق المستطيل الأخضر.

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أما فريق تشيلسي اللندني، فإنه ينوي الاستفادة من خدمات خاميس رودريغيز، لاسيما وأن "البلوز" قريب من فقدان واحد من أبرز نجومه في السنوات الأخيرة (إيدين هازارد)، فضلاً عن رغبة الفريق في العودة إلى منصات التتويج، التي ابتعد عنها الفريق نوعاً ما في السنوات الأخيرة.

ويُمكن أن ينجح خاميس رودريغيز في نشر سحره الكروي فوق الملاعب الإنجليزية، خاصة وأن صاحب القدم اليسرى الساحرة يمتلك خبرة كبيرة راكمها أثناء لاعبه في عدة فرق من الطراز الكبير على غرار ريال مدريد وبايرن ميونيخ. زيادة على ذلك، سيكون "البريميرليغ" وجهة مناسبة لخاميس بهدف إثبات نفسه من جديد واستعادة بريقه، الذي خفت في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، كان خاميس قد انتقل إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من فريق ريال مدريد، إذ قدم النجم الكولومبي أداء متذبذباً مع الفريق البافاري، وجلس في أكثر من مرة على دكة البدلاء، فيما تبدو عودة خاميس رودريغيز إلى "الميرنغي" أمراً صعباً للغاية بسبب علاقة اللاعب غير الجيدة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حسب عدة تقارير سابقة.

يُشار إلى أن فريق يوفنتوس الإيطالي من الفرق الراغبة بدورها في الاستفادة من خدمات خاميس رودريغيز، حيث يريد "البيانكونيري" ضم خاميس بهدف تكوين شراكة قوية في الفريق مع زميله السابق كريستيانو رونالدو.