السهلاوي بعد الماجستير يفتتح أكاديمية في بريطانيا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 | عبدالمجيد بن طالب

قالت مصادر لـ”الخليج 365 ” إن لاعب المنتخب السعودي وكابتن نادي النصر النجم محمد السهلاوي قام بافتتاح أكاديمية لكرة القدم في “بريطانيا” لتقديم برنامج تعليمي للغة الإنجليزية وتدريب كرة القدم للأعمار بين 11 عام حتى 23 عام.

يحتوي البرنامج على توفير السكن للطلاب في مبنى مخصص لهم ولكل شخص غرفة مخصصة له بتواجد مشرفين متواجدين على مدار الساعة وأخصائيين في التغذية والعلاج الطبيعي ومدربين متخصصين حاصلين على شهادات A في تدريب الناشئين، إضافة إلى توفير المواصلات للأنشطة و الرحلات.

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ونشر السهلاوي عبر حسابه الرسمي في “الانستقرام” صورة توضح الجدول الزمني للانضمام للبرنامج، الذي يعد الأول من نوعه كونه يشمل تعليم اللغة الإنجليزية و تعليم كرة القدم حيث يهدف الكثيرين لإرسال أبنائهم للخارج لتعلم اللغة الإنجليزية في فترة الصيف.

الجدير بالذكر أن السهلاوي قد أنهى مناقشة خطة رسالة الماجستير والتي تركز على واقع الاحتراف في كرة القدم السعودية ، مما دعاه لخوض تجربة افتتاح الأكاديمية فيالخارج لتطبيق بعض مما تعلمه أثناء دراسته.

وسوف يتواجد محمد السهلاوي في بريطانيا بداية الصيف القادم للوقوف على برنامج الأكاديمية بنفسه.