الان تتابع اتحاد كرة القدم يرفض طلب النصر بإبعاد عدد من الحكام عن إدارة مبارياته والهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر اتحاد كرة القدم السعودي، بيانًا بشأن خطاب رئيس نادي النصر والذي طالب خلاله بإبعاد عدد من الطواقم التحكيمية عن مواجهات فريقه ومواجهات فريق الهلال.

وأوضح الاتحاد أن مكتب رئيس الاتحاد قد تلقى خطابا مذيلا بتوقيع رئيس نادي النصر بتاريخ 10–۲۰۱۹، تضمن ابتداء شكر سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على حرصه على عدالة المنافسة، كما تضمن الخطاب مطالبته بعدم إسناد مباريات فريقه وكذلك مباريات نادي الهلال لعدد من الحكام، غير أنه لم يتطرق فيه لأي ثناء لرئيس الاتحاد بشأن إقالة السيد كلاتنبيرغ.

وأشار إلى أنه تم وبشكل مباشر اتخاذ الإجراءات التالية حيال ذلك وهي “إحالة الخطاب للإدارة القانونية في الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكيد بعدم إبعاد أي طاقم تحكيمي ورد اسمه في الخطاب واستمرار إسناد المباريات للحكام وفق المعايير والإجراءات المتبعة، وتكليف طاقمي تحكيم ممن وردت أسماءهم في الخطاب بقيادة مباراتين، واحدة منها للنصر، والأخرى للهلال، كتأكيد على أن الاتحاد يرفض مثل هذه المطالبات، ولا يعيرها اهتماما”.