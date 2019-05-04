شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة مايو تطارد محمد صلاح للعام الثاني على التوالي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - للعام الثاني على التوالي يتعرض محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، للإصابة خلال مباراة فريقه الإنجليزي، أولاهما كانت على يد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام الريال، والليلة على يد حارس مرمى نيوكاسل الذي اصطدم بقوة في رأس صلاح في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي تأتي ضمن الدوري الإنجليزي.

وبعد هذه الواقعة تحدث محمد صلاح عن الإصابة التي تعرض لها وأدت إلى خروجه من المباراة منذ منتصف الشوط الأول، قبل أن يخسر فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، قائلا إنه أمر سيئ للغاية أن أتعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، لقد كان حلمًا لي وللجماهير أن نفوز باللقب«.

وأضاف: «لقد كان حدثًا صعبًا للغاية بالنسبة لي، حينما دخلت إلى غرفة خلع الملابس بعد استبدالي في المباراة، بكيث كثيرًا، لقد كان شعورًا سيئًا».

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كما تحدث صلاح عن علاقته بالمدافع الإسباني وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، المتسبب في خروجه مصابًا في نهائي كييف، حيث قال: «لم أتحدث أبدًا إليه، بالنسبة لي الأمر انتهى، أنا أتحدث فقط عن الإصابة ومدى الألم الذي شعرت به».

وحقق ليفربول الليلة فوزا صعبا على نيوكاسل، بثلاثة أهداف مقابل هدفين

وأحرز أهداف ليفربول فيرجيل فان ديك، ومحمد صلاح، وديفوك أوريجي، بينما أحرز هدفي نيو كاسل كريستيان أتسو، وسالومون روندون.

وبهذا الفوز يعود الريدز لصدارة الدوري الإنجليزي بـ94 نقطة بفارق نقطتين عن مان سيتي.