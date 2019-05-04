شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفوز بصعوبة على نيوكاسل.. وصلاح يتعرض لإصابة قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز بصعوبة على مُضيفه نيوكاسل بهدف جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة التي تعرض خلالها الدولي المصري محمد صلاح لإصابة في الرأس.

ونجح ليفربول في تحقيق الانتصار خارج ملعبه على نيوكاسل بنتيجة 3-2، بفضل هدف البديل «أوريجي» في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعد دقائق من دخوله بدلًا من محمد صلاح.

وتقدم ليفربول عن طريق رأسية المدافع الهولندي فيرجل فان دايك في الدقيقة 13، قبل أن يعادل النيجيري أتسو النتيجة في الدقيقة 20.

Advertisements

ومنح محمد صلاح التقدم لليفربول مجددا في الدقيقة 28، قبل أن يعود نيوكاسل ليعادل عن طريق المهاجم سولومون روندون في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة لحظات «مرعبة» بعد اصطدام صلاح بحارس نيوكاسل العملاق دوبرافكا بالدقيقة 70، سقط على إثرها صلاح على رأسه من دون حراك.

وبعد لحظات «مخيفة» خيمت على استاد ساينت جيمس بارك، تم نقل صلاح خارج الملعب للعلاج، مع دخول البلجيكي ديفوك أوريجي بديلًا له.

واستطاع ليفربول أخيرًا تسجيل هدف الفوز القاتل، برأسية البديل أوريجي في الدقيقة 86، ليفلت الفريق من تعادل كاد أن ينهى فرصه بالحصول على لقب الدوري.

وتصدر ليفربول ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد 94 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه ليستر سيتي في مباراة قمة، الإثنين المقبل.