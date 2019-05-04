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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية لمحمد صلاح وخروجه على «نقالة» من مباراة نيوكاسل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعرض اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لإصابة قوية خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل في إطار الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
كان ليفربول متعادلًا مع نيوكاسل بنتيجة 2-2 وتدخل حارس مرمى نيوكاسل في كرة مشتركة مع محمد صلاح واصطدم برأس اللاعب الذي سقط مغشيًا عليه، وسط قلق الجميع.
وتدخل الطاقم الطبي لفريق ليفربول على الفور وقام بالإسعافات الأولية للاعب حتى بدأ في العودة إلى الحركة مرة أخرى، بعد أن فقد الوعي.
وغادر اللاعب أرضية الملعب محمولًا على نقالة في الدقيقة 70 من زمن المباراة وحل بدلًا منه المهاجم أوريجي.
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