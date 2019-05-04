شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم» يرفض مطالبات النصر: نتعامل بمبدأ واحد مع الجميع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أصدر الاتحاد السعودي يصدر بيانًا توضيحيًا بخصوص خطاب رئيس نادي النصر بشأن مطالبته بإبعاد عدد من الطواقم التحكيمية عن مواجهات فريقه ومواجهات فريق الهلال.

حيث أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن مكتب رئيس الاتحاد تلقى خطاباً مذيلاً بتوقيع رئيس نادي النصر بتاريخ 2019/4/10 تضمن شكراً لرئيس الاتحاد على حرصه على عدالة المنافسة كما تضمن مطالبته بعدم إسناد مباريات فريقه وكذلك مباريات نادي الهلال لعدد من الحكام غير أنه لم يتطرق فيه لأي ثناء لرئيس الاتحاد بشأن إقالة السيد كلاتنبيرغ وقدم تم وبشكل مباشر اتخاذ عدد من الإجراءات حيال ذلك، حيث تم إحالة الخطاب للإدارة القانونية في الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكيد بعدم إبعاد أي طاقم تحكيمي ورد أسمه في الخطاب واستمرار إسناد المباريات للحكام وفق المعايير والإجراءات المتبعة، وتكليف طاقمي تحكيم ممن وردت أسمائهم في الخطاب بقيادة مباراتين واحدة منها للنصر والأخرى للهلال كتأكيد على أن الاتحاد يرفض مثل هذه المطالبات ولا يعيرها اهتماماً.

وأكد الاتحاد السعودي على حرصه في التعامل مع كافة الأندية بمبدأ واحد ومسافة واحدة تحقق عدالة المنافسة وتضمن حقوق جميع الأندية.