شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكشف سبب عدم لعبه لبرشلونة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أعلن نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو ، عن عدم رغبته الاعتزال في صفوف نادي برشلونة ، مشيرا إلى أنه لا يستبعد عمله كمدرب بعد أعتزاله.

وأوضح في حديثه لمجلة "ايكون" أن عدم رغبته في اللعب والاعتزال بصفوف نادي برشلونة يرجع للتنافس بين ريال مدريد وبرشلونة والطريقة التي كان جمهور ريال مدريد يعامله بها.

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كما نقل موقع "سبورت عن رونالدو قوله: "من الطبيعي ألا يحبني جمهور برشلونة، حيث كنت ألعب في فريق منافس"، مبديا سعادته في اللعب لنادي يوفنتوس الإيطالي وقال: ": "عندما انضمامي للنادي الإيطالي قال كثيرون إن أسطورة رونالدو انتهت، إلا أني أثبت العكس وإنجازاتي تتكلم عني إذ فزت خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، ونفس الرقم حققته أيضا مع دوري الأبطال".

وأوضح رونالد أنه يشعر بالإحباط في بعض الأحيان نظرا للتوقعات العالية من جانب الجمهور فيما يتعلق بأدائه ومعدله التهديفي، مبينا أنه ينتظر البعض منه أي هفوة كتضييع ركلة جزاء مثلا أو تقديمه أداء غير جيد مشيرا إلى استعداده إلى ذلك وأنه هيأ نفسه لمثل تلك الأمور منذ فترة طويلة.

وعن إمكانية عمله كمدرب بعد اعتزاله قال رونالد: لا أستبعد ذلك الأمر