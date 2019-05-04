شكرا لقرائتكم تغريم سيمونز 20 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 17:42

لوس أنجليس - أ ف ب - غرّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين جناح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الأسترالي بن سيمونز 20 ألف دولار أميركي، بسبب خطأ فاضح على كايل لوري لاعب تورونتو رابتورز، ضمن نصف نهائي المنطقة الشرقية.



وراجع مسؤولو الدوري فيديو المباراة واللقطة التي حصلت قبل 8,36 دقيقة على انتهاء الربع الثاني من المباراة التي حسمها فيلادلفيا 116-95 على أرضه.

وسقط اللاعبان تحت السلة بعد كرة ضائعة من فيلادلفيا، ثم ضرب سيمونز لوري على الجزء العلوي من فخذه، فيما لم يحتسب الحكم أي خطأ، ويتقدم سيكسرز 2-1 في نصف النهائي الذي يحسمه الفائز في أربع مباريات من أصل سبع محتملة. وكان لوري وسيمونز اشتبكا أيضاً في كانون الثاني (يناير) 2018.

ويبلغ معدل تسجيل سيمونز (22 عاماً) 16,9 نقطة و8,8 متابعة و7,7 تمريرة حاسمة هذا الموسم.