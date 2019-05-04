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رئيس هدرسفيلد يتوصل إلى اتفاق لبيع النادي

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محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 17:40

مانشستر (إنكلترا) - رويترز - توصل دين هويل رئيس هدرسفيلد تاون إلى اتفاق لبيع النادي، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الإنكليزي لكرة القدم، إلى رجل الأعمال فيل هودكينسون. ومن المتوقع اكتمال تغيير الملكية بعد انتهاء الموسم الحالي.


واستحوذ هويل على هدرسفيلد في 2009، وقبل عامين قاد الفريق للصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة خلال 45 عاماً.

وهبط هدرسفيلد، الذي يستضيف مانشستر يونايتد غداً (الأحد)، للدرجة الثانية بعد موسم محبط شهد الانفصال عن المدرب الألماني ديفيد فاجنر، الذي قادهم للصعود إلى دوري الأضواء والبقاء في الموسم الأول بالمسابقة.

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وسيحتفظ هويل، الذي أصيب بالتهاب البنكرياس هذا العام، بحصة أقلية في النادي، لكن هودكينسون، وهو مشجع لهدرسفيلد، سيستحوذ على نسبة 75 في المئة من أسهم النادي.

وقال هويل في بيان: «قلبي لم يكن يريد البيع، وأعتقد أن يوم مباراة مانشستر يونايتد سيكون أكثر يوم عاطفي في حياتي».

وتابع: «لكن عقلي كان يدفعني لذلك بعد عشر سنوات من الإخلاص، وبعد محنتي الصحية أخيراً كان يجب اتخاذ قرار مناسب، وهو نقل الملكية إلى رئيس جديد يكتب صفحة جديدة في تاريخ النادي».


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