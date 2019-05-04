شكرا لقرائتكم الأهلي يرفع شعار «الخطأ ممنوع» بحثاً عن الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 7 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 17:24

يلتقي الأهلي مع النجوم غداً (الأحد) على ملعب بتروسبورت في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 بالدوري المصري لكرة القدم.



ويسعي الفريق «الأحمر» إلى الفوز والانفراد بالصدارة التي يعتليها مناصفة مع بيراميدز بالرصيد ذاته، إذ لكل منهما 64 نقطة. ويعود لتشكيل حامل اللقب الحارس شريف إكرامي بعد تعافيه من الإصابة.

وحذّر المدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي لاعبيه من الاستهتار بفريق النجوم، الذي يصارع للابتعاد عن منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وقال مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ إن المرحلة الراهنة لا تتحمل إهدار أي نقطة، والجميع يرفع شعار «الخطأ ممنوع»، مشدداً على أن فريقه يعد الأقرب للتتويج بلقب المسابقة على رغم المنافسة الشرسة مع الزمالك وبيراميدز.