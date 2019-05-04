شكرا لقرائتكم الزمالك ضيفاً ثقيلاً على النجم في سوسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 8 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 17:22

يحل الزمالك المصري ضيفاً ثقيلاً على النجم الساحلي التونسي غداً (الأحد) على الملعب الأولمبي بسوسة في إياب نصف نهائي كأس الكونفيديرالية الأفريقية لكرة القدم.



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وفاز الفريق «الأبيض» في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدف من دون مقابل، ما يعني أن صاحب الأرض يحتاج إلى الفوز بهدفين من دون مقابل أو بأي نتيجة أخرى لكن بفارق هدفين على الأقل.

يغيب عن الزمالك صانع الألعاب التونسي فرجاني ساسي والمهاجم المغربي خالد بوطيب والجناح الأيمن حازم إمام للإصابة، ويعوّل المدير الفني للمارد الأبيض السويسري كريستيان غروس على محمود جنش في حراسة المرمى، وعبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبدالغني والتونسي حمدي النقاز في الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وكهربا وأوباما وإبراهيم حسن في الوسط، وعمر السعيد في الهجوم.

من جهته، قرر رئيس الزمالك مرتضى منصور مضاعفة مكافأة الفوز لتحفيز اللاعبين على تخطي عقبة النجم الساحلي وبلوغ المباراة النهائية، مطالباً اللاعبين بعدم الانشغال بالضغط الجماهيري الكبير المتوقع من أنصار الفريق التونسي.

من جهته، يسعى النجم الساحلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إقصاء الزمالك، ويسعى لتسجيل هدفين مع تفادي ولوج مرماه أي هدف، إذ إن فوزه (2-1) يعني تأهل ممثل الكرة المصرية، إذ يحتسب الهدف خارج الأرض بهدفين في حال تساوي الفريقين في عدد الأهداف.