شكرا لقرائتكم كريستيانو رونالدو ينقذ يوفنتوس مجددا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 15:30

روما - أ ف ب - أنقذ المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس مجدداً من الخسارة، عندما أدرك له التعادل في مرمى الجار والغريم تورينو 1-1 على ملعب "أليانز استاديوم" في تورينو في افتتاح المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وكان تورينو في طريقه إلى اقتناص 3 نقاط ثمينة في سعيه إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة مؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عندما تقدم منذ الدقيقة 18 بهدف للصربي ساشا لوكيتش حتى الدقيقة 84، عندما طار رونالدو لكرة عرضية من الجهة اليسرى للمدافع ليوناردو سبينيتزولا وتابعها برأسه من مسافة قريبة على يسار الحارس سالفاتوري سيريغو.

ورفع رونالدو رصيده إلى 21 هدفاً في الدوري هذا الموسم، فلحق بمهاجمي ميلان البولندي كريستوف بيونتيك وأتالانتا الكولومبي دوفان زاباتا إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف المتصدر مهاجم سمبدوريا فابيو كولياريلا، وكان رونالدو أنقذ يوفنتوس من الخسارة أمام إنتر ميلان في المرحلة الماضية بإدراكه التعادل في الدقيقة 62.