شكرا لقرائتكم الفيصلي الأردني يحرز اللقب الـ34 في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 10 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 16:17

عمان - أ ف ب - توج فريق النادي الفيصلي رسمياً بلقب الدوري الأردني لكرة القدم بعد فوزه الصعب على البقعة 1-صفر على ملعب عمان الدولي في المرحلة الـ21 قبل الأخيرة.



وسجل هدف الفوز الثمين أحمد العرسان في الدقيقة 70 ليهدي الفيصلي لقبه الـ34 في الدوري والـ76 في مختلف البطولات المحلية منذ عام 1932، منها أيضا 19 لقباً في كأس الأردن، و16 لقباً في كأس الكؤوس و7 ألقاب في بطولة الدرع.

وعزز الفيصلي، المتوج مرتين بكأس الاتحاد الآسيوي (2005 و2006)، موقعه في الصدارة برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه الجزيرة الفائز على شباب الأردن 4-صفر اليوم ايضا على ستاد الملك عبدالله الثاني في عمان.

وسيكون التتويج الرسمي لفريق الفيصلي عقب مباراته الأخيرة مع الجزيرة التي باتت تحصيل حاصل مساء الخميس المقبل في المرحلة الاخيرة، في المقابل، تجمد رصيد البقعة عند 22 نقطة في المركز التاسع وبقي في صراع الهروب من شبح الهبوط مع الرمثا العاشر والأهلي الـ11.