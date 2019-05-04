شكرا لقرائتكم موت وفريقين وكرة طايرة.. 3 وصايا سويسرية للاعبى الزمالك قبل لقاء النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 3 وصايا مهمة وجهها السويسرى كريستيان جروس للاعبي الزمالك قبل موقعة النجم الساحلى على الملعب الأولمبي بسوسة المقرر لها غدا، الأحد، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت الوصية الأولى والثانية بمطالبة اللاعبين بضرورة التركيز ولعب 90 دقيقة من موت لتحقيق نتيجة إيجابية والعبور للمباراة النهائية وذلك خلال الجلسة التى جمعته باللاعبين قبل بدء التدريبات الجماعية.

أما الوصية الثالثة فكانت عدم الانشغال بالجماهير التى ستتواجد في المدرجات لمؤازرة فريق النجم، كما قام اللاعبون والجهاز الفنى بقراءة سورة الفاتحة وتعهدوا على الفوز بالمباراة والصعود للنهائى ومن ثم تحقيق اللقب.

وقسم جروس اللاعبين فى المران لمجموعتين، الأولى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام، والثانية تحت إشراف أمير عزمي، لتقوم كل مجموعه بتدريب بدنى قوى، ثم تمرير الكرة بالأيدى "كرة طائرة" وسط أجواء من الحماس والإثارة بين اللاعبين.