شكرا لقرائتكم كابتن الزمالك : التأهل لنهائى الكونفدرالية من قلب سوسة بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق عماد السيد حارس مرمى "كابتن" الزمالك على مواجهة فريقه أمام النجم الساحلى المقرر لها غدا الأحد على الملعب الأولمبي بسوسة ضمن منافسات إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
قال عماد السيد فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للزمالك إن اللاعبين هدفهم الفوز على النجم الساحلى أو تحقيق نتيجة إيجابية تصعد بالفريق الأبيض إلى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
أكد حارس مرمى الزمالك إن مواجهة النجم الساحلى ستكون صعبة بسبب استغلال المنافس عامل الأرض والجمهور.
أضاف:" التأهل للمباراة النهائية سيكون من قلب الملعب الأولمبي بسوسة موضحا "سوف نخوض المباراة بهدف اسعاد الملايين من جماهير القلعة البيضاء، والتي تنتظر التواجد فى مباراة النهائي".
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