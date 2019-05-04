هل ينهى أحمد المحمدى مشواره الاحترافى بتحقيق حلم الأهلى؟...

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جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل النادى الأهلى للتعاقد مع أحمد المحمدى ظهير أيمن أستون فيلا الانجليزى وقائد المنتخب الوطنى ، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى، خاصة مع اقتراب أحمد فتحى الظهير الأساسى من الاعتزال وقلة خبرة محمد هانى، وكذلك كثرة الإصابات التى يتعرض لها باسم على.
أحمد المحمدى كان قد أعلن عن انتمائه للأهلى من قبل وأبدى استعداده لإنهاء مشوارى الكروى داخل القلعة الحمراء، شريطة تلقيه عرض جاد للتعاقد معه، وهو ما يقرب المسافات حول ارتداء قائد الفراعنة للقميص الأحمر فى الموسم المقبل، كما أن اللاعب يمنى النفس فى اللعب لنادى جماهيرى وصناعة شعبية مع أحد القطبين، لاسيما وأنه خرج للاحتراف من نادى إنبى غير الجماهيرى.
ويتوقف مصير المحمدى على إنهاء تجربته الاحترافية الناجحة فى بلاد الضباب على موقف فريقه من الصعود للبريميرليج مجدداً ووقتها قد يؤجل فكرة الانتقال للأهلى أو يفشل فى الصعود للبريميرليج ووقتها قد تكون فرصة العودة من إنجلترا قائمة وبقوة.
المحمدى قد يراجع حساباته بشأن مفاوضات الأهلى لأنها ستكون الفرصة الأخيرة للتفاوض معه بحكم تقدمه فى السن كونه يبلغ 31 عام ولن تتسنى له الفرصة لارتداء القميص الأحمر مجدداً، بخلاف أن رغبته في الاعتزال مع نادى جماهيرى وصناعة شعبية جماهيرية ستساعده بعد الاعتزال والابتعاد عن الملاعب.
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