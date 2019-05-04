شكرا لقرائتكم تعرف على الثلاثى المرشح لترميم دفاعات الأهلى فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ولجنة التعاقدات بقيادة عدلي القيعي منذ الأيام القليلة الماضية لإبرام صفقات سوبر، لتدعيم خط دفاع الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الأهلي لترميم صفوفه من خلال التعاقد مع 3 لاعبين هم أحمد حجازى، لاعب وست بروميتش، وأحمد سامى، مدافع طلائع الجيش الحالى، ومحمود متولى مدافع الإسماعيلي.

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ويمر الأهلى فى الفترة السابقة بأزمة دفاعية بعد إصابة سعد سمير الذى يغيب عن القلعة الحمراء لمدة ثلاثة شهور.