شكرا لقرائتكم عكوكو هدف الزمالك فى الصيف: الأبيض أكبر ناد فى أفريقيا وأفضله عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

علق إبراهيم رخا الشهير بـ "عكوكو" صانع ألعاب فريق الرجاء وهداف الفريق المطروحى بدورى القسم الثانى على أنباء تفاوض الزمالك معه للحصول على خدماته.

قال "عكوكو" فى تصريحات خاصة لـ سوبركورة إنه شرف لأى لاعب الانتقال للفريق الأبيض أو حتى ارتباط hسمه به خاصة أن الزمالك من أكبر الأندية فى مصر وأفريقيا والوطن العربي.

رفض رخا الحديث عن أى تفاصيل بشأن انتقاله لنادى الزمالك مؤكدا أن أمنيته تتمثل فى اللعب لنادى الزمالك وليس الأهلى خاصة أنه يعتبر قلعة ميت عقبة بيته الذى نشأ وترعرع فيه.

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أوضح "عكوكو" أن رضا عبد العال هو من رشحه للانضمام للفريق الأبيض خاصة أنع يعتبره أقضل مدرب تدرب معه.

يذكر أن إبراهيم رخا من مواليد مدينة بهتيم نفس مسقط رأس رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق والذى اكتشف اللاعب وضمه بعدها لصفوف طنطا قبل أن يغادر منه للرجاء المطروحى ويحتل معه صدارة هدافى الفريق بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى.