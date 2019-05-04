توتنهام يفشل في المربع الذهبي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

خسر فريق توتنهام للمرة الثالثة في اربع مباريات وذلك في اللقاء الذي جمعه اليوم السبت مع مستضيفه بورنموث صفر-1 ضمن المرحلة الـ 37 قبل الاخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة أكمل نصفها بتسعة لاعبين.

وتجمد رصيد توتنهام عند 70 نقطة، وبات مركزه الثالث مهدداً في حال فوز تشلسي الرابع (68) على ضيفه واتفورد غداً الاحد.

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وكان توتنهام سيضمن، في حال فوزه، حلوله بين الاربعة الاوائل وبالتالي تأهله الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وبدا لاعبو الفريق اللندني متوترين فخسر اثنين بداعي الطرد، اولاً المهاجم الكوري الجنوبي الدولي سون هيونغ-مين في نهاية الشوط الاول ثم المدافع الارجنتيني البديل خوان فويث مطلع الثاني بعد نحو دقيقتين من نزوله.

واستعد توتنهام الذي لا يزال يفتقد هدافه الدولي المصاب هاري كاين، بشكل سيء لاياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل، ويحاول تعويض خسارته على ارضه أمام اياكس امستردام الهولندي صفر-1.