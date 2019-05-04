بايرن يقترب من اللقب السابع تواليا ودورتموند يواصل نزيف النقاط

اسماء السيد - وسع بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني لكرة القدم الفارق إلى أربع نقاط بفوزه السبت على ضيفه هانوفر متذيل الترتيب 3-1 في المرحلة الـ 32، وقدم له مهاجمه السابق البيروفي كلاوديو بيتزارو خدمة جليلة باداركه التعادل لفيردر بريمن مع بوروسيا دورتموند 2-2.

في المباراة الأولى، سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (27) وليون غوريتسكا (40) والفرنسي فرانك ريبيري (84) أهداف بايرن، والبرازيلي كريستيان دي جيزوس جوناثاس (51 من ركلة جزاء) هدف هانوفر.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن دورتموند (70).

وبات يكفي النادي البافاري الفوز على لايبزيغ الثالث الذي سيواجهه مجددا في نهائي كأس ألمانيا، في المرحلة المقبلة ليتوج باللقب للموسم السابع تواليا. قبل أن يستقبل إينتراخت فرانكفورت الرابع في المرحلة الاخيرة.

وفشل بايرن في الحفاظ على نظافة شباكه على ملعبه "أليانز أرينا" للمباراة السادسة على التوالي.

ومني هانوفر المهدد بالهبوط الى الثانية بخسارته الثانية والعشرين في الدوري، وتجمد رصيده عند 18 نقطة جمعها من أربع انتصارات على أرضه وستة تعادلات.

وخاض الفريق البافاري مباراته مع هانوفر بصفوف مكتملة باستثناء غياب حارس مرماه مانويل نوير الذي يتعالج من اصابة في ربلة الساق، وصانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز بسبب الإصابة أيضاً، فيما جلس ريبيري والهولندي آريين روبن على مقاعد البدلاء.

وبدأ بايرن المباراة بضغط متواصل، وإنهار دفاع هانوفر ومعه الحارس ميكايل إيسر الذي عجز عن صد رأسية ليفاندوفسكي المتقدم من الخلف بعد تمريرة عرضية طويلة من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة من المدافع الدولي يوشوا كيميش (27)، رافعا رصيده إلى 22 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

واضاف بايرن هدفه الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة لغوريتسكا ارتدت من الارض واصطدمت باسفل القائم الايمن وفي الشباك (40).

وكان المهاجم البرازيلي جوناثاس الذي دخل بدلا من هندريك فيداندت بعد الاستراحة رجل الشوط الثاني بعدما سجل هدف تقليص الفارق لهانوفر من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد استعانته بتقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" لتأكيد لمسة يد على جيروم بواتنغ داخل المنطقة (51)، قبل أن يطرد بعد 4 دقائق لحصوله على بطاقتين صفراوين.

واصبح جوناثاس بحسب "أوبتا" للاحصاءات اول لاعب في تاريخ "البوندسليغا" يدخل كبديل ويسجل ويطرد في غضون 9 دقائق و3 ثوان.

واستغل بايرن النقص العددي في صفوف ضيفه لتسجيل هدفه الثالث بفضل البديل ريبيري الذي تلقى تمريرة من كومان فدخل المنطقة وراوغ مدافعه فالدمار أنتون ويسدد كرة أرضية زاحفة في الشباك (84).

- دورتموند ونزيف النقاط-

وواصل دورتموند نزيف النقاط بعد أن فرط بفوز كان في متناوله بتقدمه بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما الاميركي كريستيان بوليسيتش (6) والإسباني باكو ألكاسير (41) ليكتفي بالتعادل بعد أن سجل كيفن موهفالد (70) وبيتزارو (75) هدفي بريمن.

وتأثر دورتموند بغياب قائده ماركو رويس بسبب الإيقاف لمباراتين على خلفية نيله بطاقة حمراء مباشرة في دربي مدينة الرور الصناعية ضد ضيفه شالكه التي خسرها 2-4 الاسبوع الماضي.

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ورفع بريمن الذي حقق التعادله الحادي عشر هذا الموسم، رصيده الى 46 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح دورتموند التسجيل لمجهود فردي من بوليسيتش (6)، وشكلت تحركات الأخير خطرا على مرمى اصحاب الارض، وأعاقه النمسوي ماركو فريدل فاحتسبت ركلة حرة على بعد نحو 28 مترا انبرى لها الكاسر بنجاح (41)، مسجلا هدفه الثامن عشر هذا الموسم.

وهبط الإيقاع في الشوط الثاني مع افضلية لدورتموند، واعتقد ألكاسير أنه سجل الهدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه لكن الحكم الغاه بداعي التسلل (58).

وأشعل حارس دورتموند السويسري رومان بوركي الدقائق الأخيرة، وارتكب خطأ فادحا عندما مرت الكرة من بين يديه وقدميه بعد تسديدة لموهفالد من خارج المنطقة (70).

وانعش الهدف آمال بريمن الذي وجه ضربة قاضية لضيفه عبر المخضرم بيتزارو بعد تمريرة من السويدي لودفيك أوغوستينسون (75).

وانتزع بوروسيا مونشنغلادباخ التعادل من ضيفه هوفنهايم 2-2 بتسجيله في الدقيقة 84 بفضل السويسري جوزيب درميتش، بعد أن سجل له ماتياس غينتر الهدف الأول (72).

وافتتح هوفنهايم التسجيل بفضل التشيكي بافل كاديريابيك (33) قبل أن يسجل نديم أميري الثاني (79).

ورفع هوفنهايم رصيده الى 51 نقطة في المركز السابع الموقت، فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده الى 52 في المركز الخامس.

وعمق هرتا برلين جراح شتوتغارت بفوزه عليه 3-1. سجل للفائز البوسني وداد إيبيسيفيتش (40) والسلوفاكي أندريه دودا(45+1) والعاجي سالومون كالو (67)، وللخاسر المهاجم المخضرم ماريو غوميز برأسية داخل المنطقة (70).

ورفع هرتا رصيده الى 40 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد شتوتغارت المهدد بالهبوط عند 24 في المركز السادس عشر.

وفاز فولفسبورغ على مضيفه نورمبرغ 2-صفر سجلهما فيليكس كلاوس (38) والكونغولي مارسيل تيسراند (78).

ورفع الفائز رصيده الى 52 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نورمبرغ المهدد بالهبوط عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

وتختتم المرحلة الاحد فيلعب شالكه مع أوغسبورغ، وفرايبورغ مع فورتونا دوسلدورف، وباير ليفركوزن مع اينتراخت فرانكفورت.

ملخص مباراة بايرن ميونيخ وهانوفر:

ملخص مباراة فيردر بريمن ودورتموند: